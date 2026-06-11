Pier Silvio Berlusconi, schianto frontale nella notte

Il vicepresidente Mediaset è rimasto coinvolto in un violento incidente tra Villasanta e Arcore: confermati gli impegni per ricordare Silvio Berlusconi.

Grande paura per Pier Silvio Berlusconi, rimasto coinvolto nella serata di mercoledì in un violento incidente stradale mentre stava rientrando a casa dagli uffici di Cologno Monzese. Nonostante la dinamica particolarmente seria dello scontro, il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset-Mfe è uscito dall’auto senza conseguenze gravi, riportando soltanto lievi ferite e alcune contusioni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 lungo la strada provinciale tra Villasanta e Arcore. Secondo le prime ricostruzioni, Berlusconi procedeva incolonnato alla guida della propria vettura quando un’auto proveniente dalla direzione opposta avrebbe perso il controllo durante un’accelerazione, invadendo la corsia contraria e finendo contro il veicolo del manager.

L’impatto, quasi frontale, è stato molto violento. La parte anteriore dell’auto di Berlusconi sarebbe stata pesantemente danneggiata e tutti gli airbag si sarebbero attivati. A evitare conseguenze più serie sarebbero stati la cintura di sicurezza e i sistemi di protezione del veicolo, che hanno assorbito buona parte dell’urto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno effettuato i primi controlli sanitari. Le condizioni di Pier Silvio Berlusconi non hanno destato particolare preoccupazione e, secondo quanto emerso, non sarebbero previste modifiche alla sua agenda.

Resta infatti confermata la sua presenza alla serata organizzata nella sede di Mediaset per il terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi. L’appuntamento, rivolto ai collaboratori del gruppo, rappresenta un momento interno di ricordo della figura del fondatore e padre dell’attuale amministratore delegato.

Anche l’altro conducente coinvolto, secondo quanto riportato da Sky Tg24, non avrebbe riportato conseguenze gravi. La dinamica completa del sinistro resta comunque al vaglio delle autorità competenti.