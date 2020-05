Ponte del 2 giugno instabilità meteo sulla Penisola

L'ultima settimana di maggio sarà climaticamente e meteorologicamente molto diversa dall'inizio del mese. L'anticiclone sub tropicale non è più ormai il protagonista assoluto del Mediterraneo anche se conserva le sue radici tra il Marocco e la Spagna meridionale, al suo posto c'è un campo di pressioni medio alte che sull'Italia andrà progressivamente indebolendosi a causa della reiterata azione di correnti più fresche in arrivo dal nord Europa.

Questo significa che nel corso dei prossimi giorni avremo a che fare con situazioni instabili che si rinnoveranno a più riprese almeno fino al 2 giugno

Impulsi freschi forieri di temporali raggiungeranno l'Italia mostrandosi più attivi nelle ore centrali.

Manca ancora un certo dettaglio che si definirà nel corso dei prossimi giorni ma si può già dire qualcosa.

Dopo l'instabilità di venerdì che interesserà prevalentemente le regioni centro settentrionali, rovesci e temporali si concentreranno nel weekend tra Sabato soprattutto al Sud e domenica in forma più isolata al Sud e al Centro Nord soprattutto a ridosso dei rilievi e nelle ore centrali della giornata.

Lunedì e martedì 2 giugno saranno invece caratterizzati dal transito di un altro impulso instabile che giungerà lunedì e concluderà la sua azione martedì che dovrebbe vedere l'espressione di una instabilità più isolata.

Il contesto climatico sarà più fresco dell'attuale ma le temperature diminuiranno prevalentemente nelle zone soggette ai temporali, qui il calo termico potrà essere anche temporaneamente drastico, nelle linee generali comunque non saremo troppo distanti dalle medie anche se i valori saranno spesso al di sotto.