"Portanuova Affonda nel Degrado": La Denuncia del Partito Democratico di Pescara

Una situazione di degrado crescente sta attanagliando il quartiere di Portanuova a Pescara, e il Partito Democratico ha sollevato la questione attraverso i consiglieri comunali e la sezione Di Vittorio. Il malcontento dei residenti a causa delle strade in pessime condizioni ha portato a una denuncia vigorosa.

Il quartiere, situato nella zona sud della città, sembra essere stato trascurato in termini di manutenzione stradale. I consiglieri comunali del Partito Democratico, Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti e Giovanni Di Iacovo, insieme alla sezione Di Vittorio, hanno sollevato la questione evidenziando la grave situazione.

Le strade di Portanuova sono state descritte come dissestate e in uno stato di degrado evidente. La mancanza di manutenzione ha portato a un aumento dei disagi per i residenti, che vedono le loro strade trascurate e non incluse nemmeno nei programmi di manutenzione comunale.

Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Piero Giampietro, ha dichiarato che "Viale Marconi ha generato il blocco di qualunque intervento di manutenzione in tutta la città", sottolineando la grave situazione delle centinaia di strade colpite da questo problema. Ha aggiunto che la situazione è ormai fuori controllo.

Le segnalazioni dei cittadini si sono accumulate, evidenziando un crescente malcontento nei confronti dell'amministrazione comunale. Stefano Brandimarte, segretario del Partito Democratico, ha sottolineato che sembra esserci un'insensibilità da parte dell'amministrazione nei confronti delle richieste del quartiere e che sembra mancare la volontà di intervenire nelle vie laterali.

Recentemente, sono stati effettuati sopralluoghi nel quartiere che hanno confermato la gravità della situazione. I cittadini hanno segnalato la presenza di cantieri abbandonati, buche nelle strade principali e nelle traverse, marciapiedi impraticabili, piste ciclabili pericolose e un crescente degrado in varie zone del quartiere.

Molti di questi problemi sembrano essere stati esclusi dai piani di intervento del Comune, il che ha sollevato preoccupazioni riguardo alla volontà dell'amministrazione di affrontare la situazione. Il Partito Democratico ha sottolineato la necessità che l'amministrazione si concentri sulla risoluzione dei problemi del quartiere e dia priorità alla sicurezza dei cittadini.