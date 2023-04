Raffaele Colapietra, molteplici i messaggi di cordoglio, per la sua scomparsa

Si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa di San Silvestro i funerali del professor Raffaele Colapietra, storico e studioso aquilano scomparso oggi.

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte dei rappresentanti di organizzazioni e istituzioni, mentre una camera ardente che, molto probabilmente, sarà allestita domani mattina all'Emiciclo.

"Con la scomparsa di Raffaele Colapietra - dichiara il governatore Marco Marsilio - l'Abruzzo perde uno studioso e uno storico che con le sue numerose pubblicazioni ha tracciato un percorso di memoria". Il senatore aquilano Guido Liris sottolinea: "Se ne va un pezzo di storia dell'Aquila e un custode della storia stessa della città, un personaggio spigoloso che non ha mai risparmiato critiche alla sua stessa comunità, a partire dalla classe dirigente". Anche il senatore del Pd, Michele Fina, sottolinea che "Colapietra ha lasciato il segno. Lucido, puntuale, naturalmente coltissimo, i suoi studi sono un riferimento". Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo ricorda Colapietra. "È stato un maestro di storia e libertà. La sua cultura era pari alla sua simpatia e alla sua autoironia".

"I libri hanno un'anima e quest'anima 'contamina' i lettori - scrive il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi -. Pensando a Colapietra, non possiamo non andare con la mente alle sue tante pubblicazioni che più di qualunque biografia ne tracciano la conoscenza, il portato culturale, il respiro sociale…la sua aquilanità".

Stefania Pezzopane, dai banchi del consiglio comunale, condivide un ringraziamento personale. "Grazie prof, per quello che mi hai dato, per il messaggio eterno che hai rivolto all'Aquila, di cui conoscevi ogni pietra, ogni angolo, ogni luce. Ed ogni ombra".

Diversi i messaggi di cordoglio provenienti da segreterie e coordinamenti locali di partiti. Tra questi anche la comunità di Italia Viva: "Ci ha lasciato un gigante - scrive il coordinatore regionale Camillo D'Alessandro.

La soprintendente Cristina Collettini e tutto il personale delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio si uniscono al ricordo