Ex Calciatore Travolto da Auto in Fuga: Automobilista Arrestato

Nel pomeriggio di ieri, un grave incidente stradale a Fossacesia ha coinvolto un ex calciatore del Lanciano, Valerio Rolando Fasoli, di 71 anni. Fasoli, a bordo del suo scooter, è stato travolto da un'auto all'incrocio del bivio di via Delle Croci, riportando ferite gravissime.

Il conducente dell'auto, Luigi Fiorente, un 58enne originario di San Severo, si è dato alla fuga immediatamente dopo l'incidente. Tuttavia, le forze dell'ordine della stazione di Fossacesia, sotto la guida del comandante Michele Cefaratti, sono riuscite a rintracciarlo in poche ore. Fiorente è stato arrestato nella sua abitazione a Mozzagrogna con l'accusa di lesioni personali stradali gravissime e omissione di soccorso.

Fasoli è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara, dove è stato ricoverato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, per coordinare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.

Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell'incidente.