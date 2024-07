Tragico Incidente sull'A24: Scontro tra Auto e Moto Causa un Morto e Tre Feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio odierno sull’autostrada A24, al chilometro 99, tra i caselli di Tornimparte e dell’Aquila Ovest. Il sinistro ha coinvolto due motocicli e un’autovettura, provocando la morte di un giovane motociclista e il ferimento di tre persone.

L'incidente è avvenuto nei pressi dell'area di servizio Valle Aterno Est, in direzione dell'Aquila. La vittima, un motociclista di origini napoletane, sembra far parte di una comitiva. Uno dei feriti è in condizioni gravi, mentre gli altri due hanno riportato lesioni meno severe.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi dell'elisoccorso e la polizia stradale, che stanno effettuando i rilievi e gestendo la viabilità. Il traffico è stato deviato per facilitare le operazioni di soccorso e per l'esecuzione delle indagini necessarie a chiarire la dinamica dell’incidente. Le cause precise dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.