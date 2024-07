Guasto Informatico Globale: Disagi nei Trasporti e nei Mercati Finanziari

Un grave guasto informatico sta paralizzando i trasporti e i mercati finanziari in tutto il mondo, con aerei e treni fermi, e indici borsistici in stallo sia in Italia che all’estero. Il problema è attribuito a un errore di aggiornamento nel software di sicurezza CrowdStrike, utilizzato da numerose organizzazioni a livello globale.

Le conseguenze sono immediate e pesanti. Solo all’aeroporto di Fiumicino sono stati cancellati circa 50 voli, mentre a livello mondiale oltre mille voli hanno subito cancellazioni o ritardi. La situazione non è migliore per i treni, con disagi segnalati anche nelle principali reti ferroviarie.

In Italia, la Borsa Italiana ha visto l’indice Ftse Mib e l’indice Ftse 100 di Londra fermi, rispettivamente con un calo dello 0,70% e dello 0,53%, a causa dei problemi informatici. Gli indici sono gestiti da FTSE Russell, parte del London Stock Exchange, e sono attualmente bloccati in attesa di risoluzione del guasto.

Microsoft ha annunciato che il problema è stato identificato e che stanno lavorando per risolverlo. "I nostri servizi stanno registrando miglioramenti grazie alle misure di mitigazione adottate," ha dichiarato l'azienda. Tuttavia, Microsoft ha avvertito che gli utenti potrebbero ancora riscontrare difficoltà nell’accesso a varie applicazioni e servizi di Microsoft 365.

CrowdStrike, il fornitore del software coinvolto, ha espresso scuse per l’interruzione. "Siamo profondamente dispiaciuti per l’impatto sui clienti e sui viaggiatori," ha dichiarato George Kurtz, CEO di CrowdStrike. Il problema sembra derivare da un errore di configurazione e non da un attacco informatico. La società ha confermato che una correzione è stata già distribuita.

Enel e Eni stanno affrontando i disservizi informatici. Enel ha segnalato rallentamenti nell'accesso ai servizi clienti, mentre Eni ha confermato problemi sui server Microsoft senza impatti significativi sulle operazioni industriali.

Autostrade per l'Italia ha attivato un sistema di Business Continuity per garantire la funzionalità della rete autostradale, mentre i sistemi di sorveglianza e controllo del traffico aereo di ENAV sono rimasti operativi, nonostante il caos globale.

Le autorità italiane, inclusa l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, stanno monitorando la situazione e hanno convocato una riunione urgente nel pomeriggio per valutare gli effetti e coordinare le risposte.

In un colpo di scena, i media statali cinesi hanno riportato che gli aeroporti di Pechino non sono stati colpiti dall’interruzione informatica, con le operazioni che continuano normalmente.

Il disguido informatico continua a causare gravi disagi in tutto il mondo, con le autorità e le aziende che lavorano per ristabilire la normalità il prima possibile.