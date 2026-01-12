Referendum e suppletive insieme: il Governo fissa le date e sblocca il dossier caregiver

Il Consiglio dei ministri stabilisce il calendario del referendum sulla giustizia e delle elezioni suppletive, dando il via libera anche a un atteso disegno di legge sui caregiver familiari.

Il Consiglio dei ministri ha definito il calendario delle prossime consultazioni elettorali, indicando domenica 22 e lunedì 23 marzo come giornate dedicate al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. La scelta, maturata nel corso della riunione a Palazzo Chigi, consente di concentrare in un’unica tornata più appuntamenti, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e ottimizzare l’organizzazione del voto.

Nelle stesse date gli elettori saranno chiamati anche a esprimersi per le elezioni suppletive, che riguardano i collegi rimasti vacanti. L’accorpamento delle consultazioni rientra in una prassi già adottata in passato, volta a ridurre costi e complessità logistiche, garantendo al contempo una maggiore affluenza alle urne.

Accanto alle decisioni sul fronte elettorale, l’Esecutivo ha approvato un importante disegno di legge dedicato al riconoscimento e alla tutela del caregiver familiare. Il provvedimento, presentato dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, mira a delineare un quadro normativo più chiaro per chi presta assistenza continuativa a familiari con disabilità o non autosufficienti. Il testo introduce principi di tutela, valorizzando il ruolo sociale del caregiver e ponendo le basi per interventi di sostegno più strutturati.

Con queste deliberazioni, il Governo imprime un’accelerazione sia al percorso di riforma istituzionale sia a un tema di forte impatto sociale, destinato a coinvolgere migliaia di famiglie su tutto il territorio nazionale.