Regione Abruzzo copre costi oncologici: 177 famiglie ottengono rimborsi fino €3.000

Stanziati nuovi fondi regionali, al via rimborsi per spese di viaggio, alloggio e vitto per malati oncologici o trapiantati; domande tutte accolte.

In Abruzzo, 177 famiglie riceveranno un rimborso regionale per le spese sostenute nel 2024 per curare congiunti malati oncologici, trapiantati oppure in attesa di trapianto. L’annuncio è stato fatto dall’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, dopo la pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto. Tutte le istanze ammissibili sono state finanziate, senza alcuna esclusione.

Nel dettaglio, l’anno precedente le famiglie beneficiarie erano 142; l’aumento fino a 177 domande valide è stato compensato grazie a un incremento significativo delle risorse finanziarie, che ha consentito di rimborsare integralmente le spese di chi ha fatto richiesta e possedeva i requisiti previsti.

Il contributo regionale copre le spese relative a viaggio, vitto e alloggio, sostenute dal paziente e/o da un accompagnatore, per cure effettuate anche fuori dalla propria residenza o regione. La misura del rimborso è compresa tra il 50% e il 100% delle spese documentate, a seconda della tipologia di spesa e del soggetto beneficiario.

Per ogni singola domanda il tetto massimo è fissato a 2.000 euro; la cifra sale a 3.000 euro se la richiesta comprende sia le spese del paziente sia quelle del familiare accompagnatore.

L’avviso è destinato esclusivamente alle famiglie che risiedono in Abruzzo, che hanno sostenuto spese documentabili nel 2024 per cure oncologiche o per condizioni di trapianto, e che rispettano i criteri previsti dal bando regionale. Le domande dovevano essere presentate online tramite lo Sportello Digitale della Regione Abruzzo entro la scadenza indicata.

Santangelo ha sottolineato che questo provvedimento rappresenta un chiaro impegno politico della Giunta regionale: non solo rispondere alle esigenze esistenti, ma estendere la platea dei beneficiari più fragili. A breve sarà pubblicato anche il bando su “Vita Indipendente”, nell’ambito del programma FSE Plus, per sostenere persone con disabilità.