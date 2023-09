Ricetta Meloni per la Sicurezza: Pene Più Severe ed in Carcere anche i Più Giovani

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge volto a contrastare la criminalità giovanile in Italia. Questo provvedimento, annunciato dalla premier Giorgia Meloni dopo la sua visita a Caivano, è stato delineato come risposta a un crescente problema di giovani coinvolti in attività criminali. Meloni ha sottolineato che il fenomeno si sta diffondendo in modo preoccupante, con giovani coinvolti in recenti casi di cronaca nera.

Ecco le principali misure contenute nel decreto, che comprendono non solo interventi repressivi ma anche preventivi:

Ammonimenti del Questore: I giovani a partire dai 12 anni potrebbero ricevere ammonimenti da parte del Questore come misura preventiva. Arresto in Flagranza: Si prevede l'arresto in flagranza per spaccio di droga, anche di lieve entità, per i giovani. Sanzioni per Genitori: I genitori che non inviano i propri figli a scuola potrebbero essere condannati a pene detentive fino a 2 anni. Parental Control contro il Porno Online: Si promuove l'installazione gratuita di parental control su tutti i dispositivi per prevenire l'accesso dei minori a siti pornografici online.

La prima iniziativa concreta sarà intrapresa a Caivano, dove verrà nominato un commissario straordinario, Bruno Ciciliano della Polizia, per gestire 30 milioni di euro stanziati per progetti di riqualificazione. Questo modello potrebbe essere applicato anche in altre aree degradate del Paese, secondo il sottosegretario Alfredo Mantovano.

Nella conferenza stampa, oltre a Meloni e Mantovano, erano presenti i ministri coinvolti nella stesura del decreto, tra cui Matteo Piantedosi (Interno), Carlo Nordio (Giustizia), Giuseppe Valditara (Istruzione) ed Eugenia Roccella (Famiglia). Alcune delle misure sono state oggetto di discussione, come la proposta di Roccella di introdurre un divieto per i minori di accedere a siti pornografici. Tuttavia, la questione è stata considerata complessa, e Meloni ha indicato che potrebbe essere affrontata dal Parlamento in futuro, sperando che le forze politiche possano agire in tal senso. Il decreto si concentra quindi su promuovere la responsabilità educativa delle famiglie e l'offerta gratuita di strumenti di parental control per proteggere i minori online.