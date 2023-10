Risolto l'Enigma dell'Odore Sospetto e non Crederete Cosa Hanno Trovato i Carabinieri

Una situazione insolita è stata risolta a Ripa Teatina, dove un misterioso e persistente odore sospetto ha allarmato i residenti. Grazie alle segnalazioni dei cittadini, i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Chieti sono intervenuti e hanno fatto una scoperta sorprendente. Un uomo di 44 anni, residente in zona, è stato arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'origine dell'odore sospetto è stata individuata in un furgone guidato dal sospettato. Da questo veicolo emanava un odore particolarmente intenso di "marijuana", riconoscibile anche da chi non ne era un esperto. I carabinieri hanno quindi approfondito le indagini e condotto una perquisizione nei locali associati all'abitazione del sospettato. Qui hanno fatto una scoperta sorprendente: oltre 4 chilogrammi di marijuana, tra cui piante e infiorescenze, e circa 1,4 chilogrammi di hascisc.

Inoltre, nell'abitazione sono stati scoperti attrezzature utilizzate per la coltivazione e la produzione di stupefacenti, nonché materiale per il confezionamento, tutto organizzato con precisione per l'attività di spaccio. L'uomo è stato immediatamente arrestato e sarà processato per queste gravi accuse.