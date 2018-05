Rita Centofanti vice presidente del TSA smentisce la notizia delle sue dimissioni

In relazione ad alcune notizie di stampa:“Sono ben salda nella mia carica di Vice Presidente del TSA. Ormai da anni, da quando la Regione ha deciso di diminuire drasticamente i contributi per la cultura, il Comune dell’Aquila, è socio di maggioranza del Teatro, dato il suo maggiore impegno finanziario.

Il Sindaco Pierluigi Biondi mi ha nominata a settembre dell’anno scorso esclusivamente sulla base del curriculum professionale e della storia personale. E’ stata questa la motivazione che mi ha data quando mi ha proposto l’incarico, insieme alla sua volontà - peraltro condivisa con me nel corso dei lunghi anni di amicizia - di svincolare le istituzioni culturali dalla presenza invasiva dei partiti.

L’Assemblea dei Soci è costituita dal Sindaco dell’Aquila e dal Presidente della Regione, che se impossibilitati per impegni istituzionali, vengono sostituiti da un loro delegato.

In alcune occasioni - come per esempio la nomina del nuovo direttore - l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione si riuniscono in seduta congiunta.

Da settembre, insieme alla struttura del TSA, che quotidianamente mette in campo passione e professionalità, è stato portato avanti il lavoro, pur in assenza del direttore (D’Alatri era dimissionario), assumendoci anche la responsabilità della stagione teatrale 2017-2018. Tutto questo con piena soddisfazione e crescente empatia da parte del pubblico nei confronti dell’Ente. Peraltro, sono state poste le basi per raggiungere dei risultati strategici significativi facendo tesoro del passato e del lavoro di chi ci ha preceduto.

Il TSA ha una storia remota e una storia recente di peso, che ne fanno un ente di riferimento culturale a tutti i livelli. E, in questa logica, si inserisce la nomina del Maestro Simone Cristicchi, e il rinnovato entusiasmo che si percepisce nei confronti del TSA, anche in campo nazionale, come evidenziato dallo stesso direttore generale dello spettacolo Cutaia e dall’accoglienza che i Colleghi degli altri Teatri pubblici hanno riservato a Cristicchi nel corso di un tavolo nazionale.

Il TSA è un bene comune e in quanto tale, chi è impegnato, a qualunque titolo al suo interno, deve avere un’unica missione, quella di sostenerlo e di favorirne la crescita, soprattutto dopo un periodo complicato, come quello del dopo terremoto.

Il Sindaco, alla presenza del Consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, ha voluto incontrarsi con i nuovi e i meno nuovi componenti del CdA, per confermare il sostegno non solo finanziario del Comune dell’Aquila al Teatro Stabile in questa fase di rinascita, dopo il periodo emergenziale post sisma”.