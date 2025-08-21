Ryanair lancia di nuovo il volo Pescara-Bergamo: occasioni imperdibili nel 2025

La rotta Pescara-Bergamo riparte con tre frequenze settimanali, biglietti economici da meno di 17 €, e maggiori corse previste nel periodo natalizio.

È ufficiale il ritorno del collegamento aereo Pescara-Bergamo (Orio al Serio) gestito dalla compagnia low cost Ryanair, con la rotta nuovamente disponibile per la stagione invernale 2025-2026. I voli, già apparsi nei sistemi di prenotazione, saranno operativi ogni lunedì, venerdì e domenica, con ulteriori frequenze previste durante il periodo natalizio.

Attualmente, le tariffe di partenza sono particolarmente vantaggiose: i biglietti disponibili online partono da soli 16,98 euro.

Oltre alla novità della stagione invernale, è utile inquadrare il contesto più ampio in cui si inserisce questo ritorno. L’Aeroporto d’Abruzzo di Pescara è diventato la ottava base operativa italiana di Ryanair, con un aeromobile basato nel scalo; ciò conferisce allo scalo regionale una rilevanza crescente nel network low cost europeo.

Da parte sua, il CEO di Ryanair ha recentemente sottolineato come Pescara rappresenti un’alternativa strategica a Roma, grazie a costi operativi contenuti e tariffe aeroportuali tra le più competitive in Europa. Questo rafforza la valenza economica e turistica dello scalo abruzzese sul territorio nazionale.