Meteo, gelo di Capodanno: crollo termico e notte del Veglione sottozero

Tra San Silvestro e Capodanno brusco calo delle temperature per aria artica: gelo diffuso, minime sottozero e nuove oscillazioni termiche attese nei primi giorni del 2026

La fine dell’anno sarà segnata da un deciso tracollo delle temperature, causato dall’ingresso di aria fredda di origine artica che interesserà gran parte dell’Italia. Tra San Silvestro e Capodanno, la notte del Veglione si preannuncia particolarmente rigida, con valori sottozero su ampie aree del Paese, dalle pianure del Nord fino a settori del Centro e, localmente, anche del Sud.

Nella giornata di mercoledì, il quadro termico sarà caratterizzato da un calo generalizzato e sensibile. Le temperature minime scenderanno sotto la media soprattutto al Nordest, mentre le massime risulteranno inferiori ai valori climatologici quasi ovunque, con l’unica eccezione delle Isole maggiori. Durante la notte di Capodanno, il gelo raggiungerà le pianure del Nord e del Centro, con possibili valori negativi anche tra Campania, Puglia e Basilicata.

Il 1° gennaio, giovedì, il risveglio sarà gelido: temperature diffusamente sottozero al Centro-Nord e su parte del Meridione, con minime in Val Padana fino a -5°C. Le massime mostreranno un lieve recupero sulle regioni tirreniche, mentre resteranno sotto media altrove.

Nella giornata di venerdì si assisterà a un rialzo delle minime, pur con gelate diffuse e localmente intense, in particolare in Piemonte. I valori si riporteranno gradualmente in linea con la media stagionale. Le temperature massime tenderanno invece a salire sopra la media sulle regioni centrali, in Campania, Puglia e Molise, mentre sul Triveneto resteranno ancora lievemente inferiori ai valori normali.

Durante il weekend, è previsto un ulteriore aumento termico su gran parte del Centro-Sud, con minime e massime sopra la media. Il freddo persisterà invece sulla Val Padana, dove le inversioni termiche manterranno valori bassi, soprattutto sulla pianura piemontese.

Nei giorni successivi, infine, i modelli indicano un nuovo calo delle temperature in avvicinamento all’Epifania, con possibili ritorni a condizioni più invernali su diverse regioni italiane.