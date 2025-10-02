Sant’Egidio alla Vibrata, incensurato arrestato: in auto 23 dosi di cocaina purissima

Le Fiamme Gialle hanno fermato un uomo di 40 anni mai segnalato prima: nella sua auto trovate 23 dosi di cocaina e oltre 2.500 euro in contanti.

Un blitz della Guardia di Finanza di Nereto, in collaborazione con le unità cinofile antidroga di Giulianova, ha portato all’arresto di un uomo residente a Sant’Egidio alla Vibrata, incensurato fino a oggi ma sorpreso con un quantitativo di droga e denaro che lascia pochi dubbi sulla destinazione.

L’operazione è scattata ad Ancarano, dove i militari hanno notato un’auto ferma in una zona isolata. L’atteggiamento sospetto del conducente ha spinto a un controllo immediato: all’interno del veicolo sono state trovate 23 dosi di cocaina purissima, già pronte per essere immesse sul mercato, insieme a circa 1.000 euro in contanti.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altri 1.800 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Gli investigatori sottolineano come il confezionamento della droga, unito alla quantità di denaro contante, renda incompatibile la tesi di un uso personale, configurando invece un chiaro scenario di traffico di stupefacenti.

Il responsabile è stato arrestato e messo a disposizione della magistratura teramana, che ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari. Le indagini proseguono per chiarire se l’uomo fosse parte di una rete più ampia attiva nel territorio vibratiano o se operasse in maniera autonoma.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di controlli condotti dalle Fiamme Gialle in provincia di Teramo contro lo spaccio locale, spesso collegato a canali di approvvigionamento provenienti dalle Marche e dall’area metropolitana di Pescara. Negli ultimi mesi, diverse operazioni hanno permesso di intercettare cocaina ad alta purezza destinata sia al consumo nelle piazze della movida, sia a un mercato più diffuso nelle zone periferiche e rurali.

La vicenda ha destato particolare clamore per il profilo del soggetto coinvolto: un uomo senza precedenti, apparentemente estraneo al circuito criminale, che secondo gli inquirenti potrebbe aver intrapreso da poco l’attività di spaccio.