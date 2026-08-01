Scattano i controlli negli aeroporti: cosa cambia davvero per chi arriva dalla Spagna oggi

Negli scali italiani entrano in vigore verifiche selettive sui voli provenienti dalla Spagna, mentre resta regolare il traffico aereo e cambiano le procedure.

Sono entrate in vigore le nuove disposizioni decise dal Governo italiano che prevedono la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne di Schengen per i voli provenienti dalla Spagna. Le verifiche sono già operative negli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Linate, dove la Polizia di Frontiera ha avviato controlli selettivi sui passeggeri in arrivo dal Paese iberico.

I primi accertamenti sono scattati questa mattina all'aeroporto di Roma Fiumicino, in occasione degli arrivi dei voli provenienti da Madrid e Barcellona. L'organizzazione delle operazioni era stata predisposta già dalla serata precedente, consentendo alle autorità di essere operative fin dalle prime ore della giornata. Le verifiche riguardano principalmente i cittadini di Paesi terzi, cioè non appartenenti all'Unione Europea, con l'obiettivo di accertare il possesso della documentazione necessaria per la libera circolazione all'interno dell'area Schengen.

Le procedure sono state studiate per limitare al minimo i disagi ai viaggiatori. I controlli vengono effettuati direttamente ai gate di sbarco e sono di natura selettiva, senza coinvolgere indistintamente tutti i passeggeri. Solo qualora emergano anomalie nella documentazione o elementi ritenuti meritevoli di approfondimento, gli agenti procedono con verifiche aggiuntive. Le misure resteranno in vigore per 30 giorni, mentre per chi parte dall'Italia con destinazione Spagna non sono previste modifiche alle modalità di viaggio.

Nel principale aeroporto italiano transitano quotidianamente, durante la stagione estiva, circa 55 voli provenienti dalla Spagna. Per questo motivo Aeroporti di Roma (ADR) ha informato preventivamente i viaggiatori attraverso i propri canali ufficiali, invitandoli a presentarsi con un documento d'identità valido per l'espatrio. Lo scalo ha inoltre precisato che tutti i collegamenti aerei continuano a operare regolarmente e che le nuove disposizioni non comportano variazioni agli orari dei voli.

Analoghe misure sono state introdotte anche negli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate, dove i primi controlli hanno interessato i collegamenti provenienti da Madrid, Siviglia, Malaga e Alicante. Successivamente, la Polizia aeroportuale ha esteso il dispositivo di verifica a tutte le rotte in arrivo dalla Spagna. Secondo quanto riferito da SEA e dalle autorità di sicurezza, l'avvio delle nuove procedure si è svolto senza particolari criticità e non sono stati registrati rallentamenti significativi nelle operazioni di sbarco.

La decisione rientra nelle misure straordinarie adottate dal Governo in seguito all'emergenza migratoria che interessa Ceuta e punta a rafforzare i controlli documentali sui passeggeri provenienti dalla Spagna, mantenendo comunque regolare il traffico aereo e limitando gli accertamenti ai casi ritenuti necessari dalle autorità competenti.