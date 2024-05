Scontro al Casello dell'A14 Degenera in Rissa: Traffico in Tilt

Un tamponamento al casello di Pineto sulla A14 si è trasformato in una lite violenta tra due automobilisti, causando lunghe code di auto. L'incidente è avvenuto quando i due veicoli, nel tentativo di imboccare la stessa corsia, si sono urtati. La situazione è rapidamente degenerata, con i conducenti che, scesi dalle rispettive auto, sono passati dalle parole ai fatti.

La tensione è esplosa in una rissa che ha richiesto l'intervento del 118 e della polizia stradale. I due uomini sono stati trasportati in ospedale per ferite lievi. L'episodio ha ulteriormente aggravato il traffico, già provato dai continui disagi causati dai cantieri lungo la A14, con deviazioni e lunghi tempi di attesa.

Le code che si sono formate a causa dell'incidente e della successiva lite hanno creato disagi agli altri automobilisti, accentuando il clima di nervosismo che si respira quotidianamente su questa trafficata autostrada.