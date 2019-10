Scontro in galleria tra Abruzzo e Molise, morto 90enne altre due persone ferite

Un uomo di 90 anni è morto e due persone, tra cui la moglie, sono rimaste gravemente ferite a seguito di un incidente avvenuto nella galleria 'Casa Lorenzo' sulla statale 652 che collega Molise e Abruzzo.

Due le auto coinvolte nello scontro: l'utilitaria su cui viaggiavano gli anziani coniugi e un'altra con il solo conducente. Sul posto la Polizia Stradale, i Carabinieri e i Vigili del fuoco.

La statale è stata chiusa nel tratto tra Colli a Volturno (Isernia) e Rocchetta a Volturno (Isernia) per consentire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente. I due feriti, soccorsi dal 118, sono stati ricoverati in ospedale in codice rosso.