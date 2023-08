Sconvolgente aggressione omofoba nella movida di Pescara

Nella movida di Pescara, si è verificata una violenta aggressione omofoba. Un uomo di 35 anni, proveniente dalla provincia di Teramo, stava uscendo da una serata "gay friendly" in un locale vicino a uno stabilimento balneare nella riviera nord. Mentre si trovava all'esterno del locale, è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi giovani che hanno iniziato a insultarlo e a provocarlo.

Quando l'uomo ha risposto di essere gay, uno dei ragazzi si è avvicinato ulteriormente e gli ha chiesto se fosse un omosessuale. Nonostante la vittima abbia confermato la sua identità sessuale, il giovane aggressore ha reagito con violenza, colpendo alle spalle l'uomo con un pugno o una manata al volto. Subito dopo l'aggressione, il giovane aggressore si è dato alla fuga.

Il 35enne è stato costretto a recarsi al pronto soccorso per ricevere cure mediche a causa delle ferite subite. La mattina seguente, si è sottoposto a una visita specialistica per verificare la presenza di danni agli occhi, ma fortunatamente sembrerebbe non aver riportato lesioni gravi.

La vittima sta attualmente valutando se sporgere denuncia per quanto accaduto. Tuttavia, l'episodio rispecchia un tema delicato e grave legato all'intolleranza e all'omofobia presente nella società. Pescara ha già vissuto eventi simili in passato, come nel caso di uno studente inseguito sul lungomare o di due uomini pestati da giovani di estrema destra nel quartiere di Pescara Vecchia nel 2017.

L'aggressione suscita preoccupazione riguardo alla sicurezza e al rispetto dei diritti delle persone LGBT+ nella zona e mette in evidenza la necessità di una maggiore sensibilizzazione, educazione e azione per combattere la discriminazione e promuovere un ambiente più inclusivo e tollerante per tutti.