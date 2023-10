Scoperto Abusivo Noleggio di Barche: Sanzionata una Società per oltre 30mila Euro

La polizia economico-finanziaria sta intensificando la sua azione nel settore del noleggio di imbarcazioni da diporto, con ulteriori rivelazioni da parte dei militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Pescara. Le Fiamme Gialle hanno identificato casi di abusivismo legati al noleggio di imbarcazioni da diporto e hanno emesso 34 verbali amministrativi nei confronti di una singola società, con un totale di circa 32mila euro di sanzioni. Nello specifico, durante i controlli è emerso che la società stava operando il noleggio di un'imbarcazione con regolare autorizzazione all'esercizio commerciale, ma senza stipulare i contratti necessari e senza emettere la relativa documentazione fiscale. In pratica, l'azienda riceveva pagamenti completamente in nero.

La frode consisteva nell'apparente stipulazione di contratti di locazione, sebbene in realtà l'azienda operasse in modo completamente non regolamentato dal punto di vista fiscale e contributivo, violando le norme relative al noleggio di unità da diporto. L'operato dei militari di Pescara rientra nell'impegno generale della Guardia di Finanza nel contrastare l'evasione fiscale nel settore del diporto nautico. Questo fenomeno ha ripercussioni negative sull'economia e crea turbativa nella concorrenza in un settore in crescita costante, mettendo a rischio coloro che conducono attività in piena conformità con la rigida normativa fiscale, previdenziale e di sicurezza della navigazione marittima per il trasporto di passeggeri.