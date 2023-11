Sequestrati 3.000 articoli di bigiotteria e Sanzioni per oltre 25.000 euro

Nel corso di un'operazione condotta dalle Fiamme Gialle di Sulmona, sono stati sottratti dal mercato circa 3.000 articoli di bigiotteria che non erano conformi alla normativa europea sulla sicurezza dei prodotti. Il valore commerciale al dettaglio di questi articoli ammonta a circa 5.000 euro. Il sequestro è stato effettuato in un negozio gestito da un individuo di etnia cinese situato a Sulmona.

Questa azione rientra nell'attività di controllo economico del territorio svolta quotidianamente dalle autorità, che mira anche a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori. Gli articoli di bigiotteria sequestrati erano privi delle informazioni obbligatorie sull'etichettatura dei prodotti, tra cui l'indicazione della presenza di sostanze potenzialmente nocive come cadmio, nichel e piombo, che possono rappresentare un rischio per la salute dei consumatori.

Complessivamente, le Fiamme Gialle hanno rimosso dal mercato articoli di bigiotteria dal valore commerciale al dettaglio di circa 5.000 euro. Il titolare del negozio controllato sarà soggetto a sanzioni amministrative, il cui importo potrebbe ammontare a oltre 25.823,00 euro.

Questa operazione fa parte di un più ampio progetto a livello provinciale, che mira a proteggere i cittadini da prodotti che potrebbero costituire un pericolo per la loro salute, in conformità con la legislazione nazionale e le raccomandazioni dell'Unione Europea in materia di sicurezza dei prodotti.