Servizio Endoscopia dell'Ospedale di Sulmona sarà Trasferito a Pescina da Settembre

L'ospedale di Sulmona sta attraversando una fase di rinnovamento e riqualificazione dell'ala Bolino, ma questo processo comporterà un cambiamento importante per il servizio di endoscopia. Entro il prossimo 30 settembre, il servizio di endoscopia dell'ospedale sarà trasferito al primo piano dell'ex struttura ospedaliera di Pescina, situata nell'area dell'Aquila.

La decisione di questo nuovo assetto è stata presa di recente dal direttore generale dell'azienda sanitaria, Ferdinando Romano, e dal direttore amministrativo, Stefano Di Rocco.

Secondo quanto riportato in una circolare inviata ai responsabili dei vari servizi e dipartimenti coinvolti, l'endoscopia sarà temporaneamente allocata a Pescina, causando inevitabilmente disagi per gli utenti. Questo servizio è essenziale per una popolazione di circa 65 mila persone che risiedono nell'area peligno-sangrina. Otto unità di personale sanitario, tra medici e altro personale, dovranno spostarsi per continuare a offrire il servizio. Tuttavia, questa decisione avrà ripercussioni anche sui pazienti dell'ospedale di Sulmona che avranno bisogno di consulenze endoscopiche.

Il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, ha espresso preoccupazione per questa soluzione e ha dichiarato: "Si tratta di una soluzione impercorribile. Ho chiesto alla Asl di cercare alternative all'interno dell'ospedale o, al limite, di allestire una struttura mobile esterna. C'è spazio per una trattativa."

La Cgil ha annunciato che intraprenderà una battaglia contro questa decisione. "Chiediamo che la decisione di trasferire il servizio di endoscopia venga immediatamente revocata. Dovrebbero essere esplorate soluzioni più adeguate alle necessità territoriali e alle esigenze degli utenti, coinvolgendo anche le istituzioni e la politica locale e regionale. I servizi alla comunità dovrebbero rimanere il più possibile vicini, invece la Direzione strategica della Asl ha deciso di spostare attività sanitarie da un luogo all'altro."

Nella circolare sono state fornite indicazioni dettagliate per l'avvio dei lavori di riqualificazione, che includono il trasferimento del servizio di riabilitazione e dei servizi ambulatoriali in altri spazi da ristrutturare, la ricollocazione del Centro Stella nell'ala Bolino e in una nuova area, e la predisposizione di strutture prefabbricate nell'ospedale di Sulmona per ospitare apparecchiature mediche come la Tac. Inoltre, sono stati previsti cambiamenti nella disposizione degli spogliatoi e l'individuazione di locali per l'amministrazione.





SULMONA, ENDOSCOPIA: LA DIREZIONE AZIENDALE ASL CHIARISCE

SULMONA - Con riferimento alle notizie apparse su alcuni mezzi di informazione riguardo al trasferimento del servizio di endoscopia dell’ospedale di Sulmona la direzione aziendale ritiene doveroso intervenire facendo la necessaria chiarezza.

“I locali del servizio di endoscopia del presidio di Sulmona sono ubicati nella porzione dell’ospedale denominata “ala vecchia”, che dovrà essere liberata in tempi brevi dalle attività assistenziali attualmente in funzione, in quanto sarà oggetto di due distinti interventi. Il primo intervento, con carattere d’urgenza, riguarderà la bonifica dell’amianto per la quale si è già provveduto alla firma del contratto per l’esecuzione dei lavori.

Il secondo intervento che interesserà sempre l’ala vecchia riguarderà la sua demolizione con parziale ricostruzione per la realizzazione di un nuovo fabbricato, dove troveranno allocazione la nuova casa della comunità hub dell’area peligno sangrina con annessa centrale operativa territoriale.

In contemporanea, dovranno essere eseguiti i lavori di adeguamento impiantistico, sismico e funzionale dell’intera ala Bolino, in concomitanza con l’attività sanitaria che attualmente vi si svolge, che non solo non verrà interrotta ma sarà incrementata anche delle ulteriori attività che necessariamente dovranno essere rimosse dal vecchio corpo di fabbrica.

L’insieme degli interventi sopra descritti comporta un finanziamento complessivo di oltre 11.300.000 euro. I lavori, una volta ultimati, consentiranno all’ospedale di Sulmona di ottimizzare la propria funzionalità e di acquisire tutti i requisiti di un ospedale dea di primo livello.

Appare, pertanto, evidente che l’esecuzione dei lavori descritti comporta il trasferimento temporaneo, e per il tempo strettamente necessario, di alcuni servizi, come l’endoscopia digestiva, che necessita di locali rispondenti ai requisiti specifici delle sale chirurgiche e che, al termine dei lavori stessi, verrà tempestivamente allocata nell’ala Bolino ristrutturata.

Per questo, visti anche i tempi ristretti richiesti dal cronoprogramma dei finanziamenti, è al lavoro un gruppo tecnico che sta approfondendo tutti gli aspetti di carattere organizzativo e operativo, la cui attività consentirà alla direzione di assumere le necessarie, conseguenti determinazioni.