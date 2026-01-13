Settimana incerta: nubi persistenti, prime piogge e svolta invernale nel weekend

Nuvolosità diffusa fino a venerdì con pochi fenomeni, poi peggioramento da Nordovest e ritorno di piogge e neve su Alpi e Appennini.

La tendenza meteo settimanale conferma una fase dominata da nuvolosità frequente soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico, con precipitazioni deboli e sporadiche almeno fino a venerdì. L’assetto barico resta infatti caratterizzato da correnti umide occidentali, in attesa di un più deciso peggioramento previsto tra il fine settimana e l’inizio della prossima.

Nella giornata di mercoledì 14 gennaio, il Nord Italia sarà interessato da nubi irregolari, con fenomeni isolati più probabili sulla Liguria. Le temperature resteranno stabili, con valori massimi compresi tra 6 e 9 gradi. Al Centro persisterà una copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche e lungo l’Appennino, con piogge debolissime e intermittenti, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al Sud qualche annuvolamento tra Sicilia e Campania, ma senza precipitazioni, con clima nel complesso mite e valori fino a 17 gradi.

Giovedì 15 gennaio il quadro resterà simile. Al Nord cieli ancora nuvolosi, con piogge deboli tra Lombardia e Liguria, più probabili nel pomeriggio-sera, e ampie aperture sulle Alpi. Al Centro nuvolosità diffusa sulle tirreniche con qualche piovasco, alternanza di nubi e schiarite sull’Adriatico. Al Sud addensamenti irregolari su Campania e Sicilia, ma tempo in prevalenza asciutto. Le temperature tenderanno a un lieve aumento, specie al Centro-Sud.

La svolta è attesa per venerdì 16 gennaio. Un primo peggioramento interesserà il Nordovest, con piogge in estensione a Lombardia, Emilia centro-occidentale e Veneto occidentale entro sera. Sulle Alpi tornerà la neve a partire dai 1200 metri. Al Centro cieli molto nuvolosi in Toscana con rovesci in intensificazione, più soleggiato sull’Adriatico. Al Sud prevalenza di tempo stabile, con addensamenti tra Sicilia e Calabria ionica. Le temperature inizieranno a calare al Nord.

Nel fine settimana il quadro diventerà più instabile. Sabato 17 gennaio il Nordovest sarà interessato da piogge moderate sulle pianure e nevicate sulle Alpi occidentali e centrali, mentre il Nordest vedrà nubi irregolari e schiarite, specie in Romagna. Al Centro nuvolosità variabile sulle tirreniche, più sole altrove. Al Sud condizioni nel complesso buone, con nubi sparse e ampie aperture.

Domenica 18 gennaio il maltempo tenderà a estendersi: piogge al Nord e lungo il Tirreno, neve sulle Alpi, fenomeni più diffusi anche su Adriatico ionico e regioni meridionali. L’inizio della nuova settimana, lunedì 19 gennaio, potrebbe segnare un ulteriore raffreddamento, con nevicate sull’Appennino, incluso il Gran Sasso, e precipitazioni più organizzate su diverse aree del Paese.