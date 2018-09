Sicurezza autostrade dei Parchi, incontro tra Concessionaria e Sindaci

Sono una ventina i sindaci abruzzesi, tra cui quelli dei quattro i comuni capoluogo, e laziali attraversati dalle autostrade A24 e A25, che hanno aderito finora all'incontro promosso dalla società concessionaria Strada dei Parchi per oggi pomeriggio all'Aquila.

La riunione, prevista a partire dalle ore 17 nell'Auditorium Bper, sarà incentrata sulla questione della messa in sicurezza statica e antisismica tornata fortemente d'attualità dopo la caduta di pezzi di calcestruzzo copriferro dalla parte sottostante del viadotto San Giacomo, sulla A24 Roma-Teramo, che passa sopra all'omonimo quartiere aquilano.

Strada dei Parchi ha invitato un centinaio di sindaci, tra cui anche quelli che stanno protestando da inizio anno per il caro pedaggi scattato in seguito all'aumento delle tariffe di circa oltre il 12 per cento.

"Per Strada dei Parchi - si legge in una nota - è l'occasione per illustrare e confrontarsi sulle attività in corso e quelle programmate per la messa in sicurezza delle due autostrade".