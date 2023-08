Slot Machine Abusive: Multe Salate per Barista e Gestore dopo l'Ispezione della Finanza

Un'azione coordinata tra la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) dell'Aquila ha portato alla luce un caso di gioco d'azzardo illegale nella frazione di Antrosano, nel comune di Avezzano. Nel corso di un'ispezione effettuata dalla Compagnia di Avezzano, è stato scoperto che un locale pubblico ospitava illegalmente quattro slot machine regolarmente funzionanti.

Le indagini hanno rivelato che tali apparecchi non erano più collegati al sistema informatizzato delle Dogane e dei Monopoli, a causa della rimozione del gestore dall'elenco degli esercenti slot per mancati pagamenti di imposte e contributi. Nonostante ciò, le macchine da gioco continuavano a operare in violazione dell'articolo 30 del Decreto Legge 124/2019.

Le slot machine sono state sequestrate e i responsabili, sia il gestore che il barista, sono stati multati per un totale di 52.000 euro (26.000 euro ciascuno) a causa del mancato possesso dei necessari titoli autorizzativi e dell'assenza di collegamento degli apparecchi al sistema di controllo.

La Guardia di Finanza sottolinea il suo impegno nel settore del gioco d'azzardo pubblico, volto a proteggere i giocatori da pratiche illegali e insicure, garantendo la sicurezza dei più vulnerabili, tra cui i minori.