Sole e caldo al Centro Sud, ma al nord ritornano i temporali

ANTICICLONE AL CENTRO SUD, TEMPORALI AL NORD - L'anticiclone nord africano continuerà a dominare la scena sul gran parte dell'Italia centro meridionale per buona parte della settimana, ove regalerà sole prevalente e clima ancora pienamente estivo.

Al Nord, invece, esso perderà energia, eroso da una depressione in avanzamento da Ovest che porterà temporali soprattutto su Alpi e Prealpi ma localmente anche in pianura. Il tutto accompagnato da un calo termico.

INSTABILITÀ AL NORD - Come accennato al Nord l'anticiclone perderà energia con primi temporali già lunedì su Alpi e occasionalmente Prealpi centro orientali. L'instabilità si intensificherà tra martedì e mercoledì con fenomeni più diffusi a ridosso dei rilievi ma localmente anche su dorsale settentrionale e Val padana. Anche la seconda parte della settimana si presenterà ancora dinamica con ancora temporali diffusi sulle Alpi ma a tratti anche su dorsale settentrionale e pianure.

Il tutto accompagnato da un calo termico con massime anche sotto i 30°C.

Le regioni centrali rimarranno maggiormente protette dall'anticiclone anche se non mancheranno annuvolamenti di passaggio e qualche disturbo.

Lunedì già nuvoloso in Sardegna con nubi medio-basse in estensione entro fine giornata alle coste tirreniche.

Tra martedì e mercoledì tempo variabile con occasione per qualche fenomeno diurno sulle interne peninsulari.

Meglio giovedì ma tra venerdì e sabato il transito di un fronte sui Balcani potrebbe riportare nubi e qualche fenomeno, specie a Est.

ESTATE AL SUD - Al Meridione l'anticiclone darà il meglio di sé con sole prevalente e clima caldo.

Qualche annuvolamento è atteso tra martedì e mercoledì su Campania, Molise, Puglia, Lucania e Calabria tirrenica ma senza fenomeni di spicco.

Sul finir di venerdì e sabato l'anticiclone si indebolirà favorendo il transito di qualche fenomeno sul basso versante adriatico.