Sorelle scomparse, il fermaglio rosso che può cambiare il corso delle ricerche

L’oggetto, attribuito con cautela alla dodicenne Sarah, è stato individuato vicino alla comunità mentre soccorritori e carabinieri concentrano verifiche tra montagna e lago di Barrea.

Potrebbe rappresentare il primo indizio concreto emerso dopo undici giorni di ricerche il fermaglio rosso rinvenuto lungo un sentiero nei pressi della casa famiglia di Civitella Alfedena, nell’Aquilano. L’oggetto apparterrebbe a Sarah, la dodicenne scomparsa insieme alla sorella Alisya, di 16 anni.

A rendere noto il ritrovamento è stata Alessia Natali, referente abruzzese dell’associazione Penelope, impegnata nel sostegno ai familiari delle persone scomparse. L’attribuzione del fermaglio alla ragazza dovrà comunque essere verificata dagli investigatori, chiamati anche a stabilire quando l’oggetto sia stato perso e se possa realmente indicare il percorso seguito dalle due sorelle.

Sarah e Alisya risultano irreperibili dalla notte tra il 6 e il 7 giugno, quando si sarebbero allontanate dalla struttura che le ospitava. Il rinvenimento ha portato a una nuova concentrazione delle attività nelle aree naturali che circondano il paese, all’interno del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Un elicottero dei Vigili del fuoco ha sorvolato a bassa quota la zona, spostandosi dalla montagna verso il lago di Barrea. In azione anche un drone, utilizzato per controllare dall’alto sentieri, boschi e punti difficilmente raggiungibili dalle squadre impegnate a terra.

I carabinieri sono tornati nei pressi della casa famiglia e hanno disposto la sistemazione di alcune transenne, impedendo temporaneamente l’accesso alla strada che conduce alla struttura. Successivamente, uomini e mezzi hanno lasciato l’area immediatamente circostante per dirigersi verso la montagna e la riserva naturale della Camosciara.

Le verifiche proseguono su più fronti. Gli investigatori stanno cercando di comprendere se le ragazze abbiano attraversato autonomamente la zona oppure se abbiano ricevuto un aiuto esterno. Al momento, il fermaglio resta un elemento ritenuto significativo, ma ancora da collocare con precisione nella ricostruzione della scomparsa.