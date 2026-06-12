Sorelle scomparse in Abruzzo, svolta nelle ricerche: ora entrano in campo i cani

Quinto giorno di ricerche per Sarah e Alisya, scomparse da Civitella Alfedena: verifiche anche nel Basso Lazio, fascicolo aperto a Sulmona.

Proseguono senza sosta le ricerche di Sarah e Alisya, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa-famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila. Con l’avvio del quinto giorno di attività, le squadre impegnate sul territorio hanno utilizzato anche cani da mantrailing, addestrati a seguire la traccia olfattiva di una persona specifica.

Al momento, l’unica segnalazione arrivata nelle scorse ore alle forze dell’ordine non avrebbe trovato riscontri. Le verifiche, tuttavia, restano aperte e coinvolgono non solo l’area abruzzese, ma anche alcune zone del Basso Lazio, in particolare tra Minturno, Scauri e Fondi, territori dai quali le due ragazze provengono e sui quali si concentra parte dell’attenzione investigativa.

Secondo una prima ricostruzione, le sorelle si sarebbero allontanate dalla struttura nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, in una fascia oraria compresa indicativamente tra le 2 e le 5. Avrebbero lasciato la casa-famiglia passando da una finestra rotta, priva di inferriate. Un elemento ora al vaglio degli inquirenti, insieme alle modalità con cui le minorenni avrebbero potuto spostarsi nelle ore successive.

L’ipotesi che le due ragazze possano aver ricevuto aiuto da altre persone resta tra gli scenari presi in considerazione. Alessia Natali, presidente dell’associazione Penelope, che sostiene i familiari delle persone scomparse, ha spiegato all’Ansa di ritenere possibile una scelta pianificata e il coinvolgimento di terzi nel loro allontanamento.

A rendere più complesse le ricerche ci sarebbe anche il fatto che le due sorelle si sarebbero allontanate senza telefoni cellulari e senza elementi immediatamente riconoscibili in grado di facilitarne l’individuazione. I genitori, separati, hanno diffuso appelli e lettere aperte chiedendo collaborazione a chiunque possa fornire informazioni utili.

Sul caso indaga la Procura di Sulmona, con il coordinamento del sostituto procuratore Stefano Iafolla. È stato aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Le attività proseguono con l’obiettivo di ricostruire ogni passaggio e individuare eventuali contatti o spostamenti avvenuti dopo l’allontanamento dalla struttura.