Sorelline sparite dalla casa famiglia: l’appello disperato corre sui social

Ricerche in corso tra Abruzzo e Lazio per Sarah e Alisya, allontanatesi da una struttura di Civitella Alfedena nella notte.

Sono ore di apprensione per Sarah e Alisya, due sorelle minorenni originarie di Scauri, allontanatesi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila. Le ricerche sono in corso e l’appello è stato rilanciato dalla madre e dall’Associazione Penelope Abruzzo, che chiede la massima collaborazione a chiunque possa fornire informazioni utili.

Secondo quanto finora emerso, le due ragazze si sarebbero allontanate dalla struttura nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati resi noti l’abbigliamento indossato al momento della scomparsa né le modalità con cui le minori potrebbero essersi spostate. Le informazioni diffuse indicano che Alisya è alta circa 150-155 centimetri, mentre Sarah circa 140 centimetri. In alcune ricostruzioni viene indicata anche la loro età: rispettivamente 16 e 12 anni.

L’attenzione delle ricerche resta concentrata tra Abruzzo e Lazio, con particolare riferimento anche all’area di Minturno, Scauri e Fondi, luoghi citati nell’appello della madre. Le forze dell’ordine sono già al lavoro e, secondo quanto riferito dalla famiglia, sarebbero stati attivati anche i gruppi cinofili per supportare le operazioni.

La madre ha diffuso le foto delle figlie sui social, chiedendo a chiunque le avvisti di contattare immediatamente il 112 o le autorità competenti. Nel messaggio, rilanciato online, la donna ha invitato alla collaborazione e ha spiegato che dalla notte della scomparsa non si hanno più notizie delle due ragazze.

Anche l’Associazione Penelope ha diffuso un appello, sottolineando la possibilità di fornire segnalazioni anche in forma anonima. L’organizzazione ha inoltre ricordato che nascondere o trattenere due minori sottraendole al controllo delle autorità può configurare gravi responsabilità penali.

La vicenda viene seguita con la massima attenzione dalle autorità, mentre la richiesta rivolta ai cittadini è quella di non intervenire autonomamente e di comunicare eventuali avvistamenti solo ai canali ufficiali. Ogni dettaglio, anche apparentemente marginale, potrebbe rivelarsi utile per ricostruire gli spostamenti delle due sorelle e favorire il loro ritorno in sicurezza.