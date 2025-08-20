Spray urticante in ascensore: donna e bambino subito ricoverati, allarme a

Un gesto misterioso in un condominio di via Agostinone provoca allarme sociale; sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco Nbcr e soccorso medico, in attesa di chiarimenti.

Questa sera in via Agostinone, a Montesilvano, un episodio inatteso ha turbato la normale tranquillità residenziale quando, per ragioni ancora sotto verifica, è stato spruzzato dello spray urticante all’interno di un vano ascensore condominiale. L’azione ha provocato lievi irritazioni alle vie respiratorie a una mamma e al figlioletto, i quali sono stati condotti in ospedale per accertamenti in via precauzionale, senza che al momento siano state segnalate condizioni preoccupanti.

Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco, che hanno attivato il nucleo Nbcr per valutare eventuali rischi ambientali e predisporre le opportune misure di sanificazione. È intervenuto altresì il personale medico del 118, che ha prestato cure immediate ai soggetti coinvolti, e i carabinieri, incaricati delle indagini volte a determinare dinamica, responsabilità e movente.

Gli investigatori non escludono che l’episodio possa ricollegarsi a screzi condominiali preesistenti, anche se al momento restano aperte tutte le ipotesi. Il precedente di una settimana fa, in un palazzo a Città Sant’Angelo, dove un’analoga situazione era già stata registrata, contribuisce a suggerire la necessità di approfondimenti tempestivi e mirati.