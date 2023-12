Sulmona: Decessi in Calo ma la Minaccia dello Spopolamento si Aggrava

Nel contesto di un'allarmante tendenza allo spopolamento, Sulmona combatte una dura battaglia demografica. Secondo le previsioni ufficiali, la città abruzzese dovrebbe registrare una perdita significativa della sua popolazione entro il 2030, con una stima di circa un decimo degli abitanti attuali destinati a lasciare il territorio.

Tuttavia, nonostante questa prospettiva cupa, emergono dati incoraggianti riguardo al numero di decessi nell'anno 2023. Il Comune di Sulmona ha reso noto che sono stati registrati 380 atti di morte nel corso dell'anno, rispetto ai 430 dell'anno precedente. Questo calo, seppur modesto, rappresenta un lieve segnale di speranza in un contesto segnato dalla sfida demografica.

Dall'analisi dei dati emerge che solo un centinaio di decessi si riferiscono a "decessi autoctoni", ovvero quelli verificatisi nelle abitazioni sul territorio comunale di Sulmona. La maggioranza dei decessi, invece, è avvenuta in ospedali, strutture sanitarie, istituti e case di riposo, nonché in pubblica via.

Sebbene la riduzione del numero di decessi possa essere vista come un segno positivo, la situazione complessiva rimane preoccupante, con le previsioni che indicano una continua e crescente tendenza negativa. La provincia di Chieti, insieme a quella dell'Aquila, è destinata a perdere oltre il 4% della sua popolazione entro il 2030, cifre notevolmente più gravi rispetto alla media nazionale. La sfida per invertire questa tendenza e preservare il tessuto sociale di Sulmona rimane quindi una priorità cruciale per le autorità locali.