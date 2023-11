Superbonus Interrotto: Inchiesta per Presunta Truffa a Sulmona

La Procura della Repubblica di Sulmona ha avviato un'indagine sulla presunta truffa contrattuale legata ai lavori del superbonus in via Avezzano. Il condominio ha querelato l'appaltatore generale e l'impresa incaricata dei lavori presso gli uffici della Guardia di Finanza di Sulmona, suscitando l'attenzione delle Fiamme Gialle, che hanno aperto un fascicolo per indagini approfondite.

I lavori di demolizione e ricostruzione presso il civico 8, iniziati a maggio, sono stati bruscamente interrotti quando la ditta subappaltatrice ha improvvisamente "svuotato il cantiere", portando via attrezzature ed escavatori, lasciando solo la recinzione. Il motivo di tale interruzione è attribuito al mancato pagamento delle spettanze economiche da parte dell'appaltatore generale all'impresa. I condomini, che avevano versato anticipi di 10mila euro ciascuno, per un totale di 80mila euro, sono ora privi di lavori e somme ingenti.

Il condominio ha deciso di querelare l'appaltatore generale, accusandolo di aver incassato somme senza fornire la dovuta copertura economica. L'avvocato Mauro Sciullo, rappresentante legale del condominio, commenta: "Per noi si tratta di una vera e propria truffa. La legge ha permesso a società improvvisate di gestire milioni di euro, dimostrando poi di non essere in grado di completare i lavori."

La vicenda, già complessa, ha visto un ulteriore ostacolo con lo sfratto di un'inquilina, che è stata allontanata con la forza pubblica. L'inquilina, pur avendo inizialmente approvato il superbonus, ha creato ulteriori complicazioni, aggiungendo danno alla beffa.