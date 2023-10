Sversavano nella Costa dei Trabocchi: Denunciato un Imprenditore della Ristorazione

Un altro ristorante, del quale al momento non sono state fornite ulteriori dettagli, rischia una maxi multa a seguito di scarichi abusivi nel mare della Costa dei Trabocchi. L'operazione di controllo è stata condotta dai carabinieri forestali del Nucleo di Lanciano, in risposta a segnalazioni riguardanti la presenza di sostanze oleose nelle acque marine.

I militari hanno avviato un'ispezione presso un ristorante situato su un trabocco a Rocca San Giovanni, dove hanno riscontrato che l'impianto di pretrattamento dei reflui non era conforme alle normative. Durante l'operazione, sono stati effettuati campionamenti istantanei per meglio caratterizzare i rifiuti liquidi presenti nelle vasche di decantazione. Successivamente, i carabinieri hanno constatato uno scarico abusivo di oli e grassi nella rete fognaria pubblica.

L'imprenditore responsabile dell'attività è stato denunciato per il reato di scarico abusivo in violazione del codice dell'ambiente. Nonostante l'illecito, l'imprenditore si è dimostrato collaborativo con le autorità. L'incriminato rischia una pena che va da tre mesi a un anno di arresto o un'ammenda compresa tra 2.600 euro e 26.000 euro.

I carabinieri forestali hanno sottolineato come una gestione non corretta dei rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione possa favorire il massimizzare dei profitti, ma al contempo compromettere gli equilibri ecologici, specialmente in una zona di grande valore ambientale come la Costa dei Trabocchi, nota per la sua forte attrattiva turistica.