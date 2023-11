Tangenziale Montesilvano-Pescara: Riaperta la Galleria San Giovanni, Ancora attesa per San Silvestro

Una notizia di rilievo per gli automobilisti sulla tangenziale Montesilvano-Pescara: la carreggiata sud della galleria San Giovanni è stata riaperta alle 14. La riapertura segue una notte di intensi lavori da parte dei tecnici dell'Anas, resi necessari dopo una cascata di acqua e fango che aveva reso impraticabile la carreggiata in direzione Pescara. Il traffico, precedentemente chiuso in direzione sud, ha causato notevoli disagi agli utenti.

Tuttavia, la situazione è diversa per la galleria San Silvestro, situata tra Pescara e Francavilla. Qui, i tempi per il ripristino sono ancora in fase di valutazione, e la riapertura dipenderà dalle verifiche tecniche necessarie per garantirne la sicurezza.

L'Anas ha comunicato che per la galleria San Giovanni sono stati compiuti rapidi interventi di messa in sicurezza, ma la galleria San Silvestro, colpita da un cedimento della parete a causa della pressione dell'acqua, richiede ulteriori verifiche tecniche prima di definire i tempi di ripristino.

Il traffico sulla tangenziale è ancora deviato sulla viabilità locale (ex SS 16), mentre gli utenti sono invitati a monitorare gli aggiornamenti forniti dall'Anas per eventuali cambiamenti nella situazione.