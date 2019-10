Temperature in diminuzione ma localmente ancora sopra media.

Dopo un weekend molto mite caratterizzato da temperature sopra media sulla gran parte della Penisola, l'arrivo delle avanguardie di un fronte atlantico con le prime nubi e i primi fenomeni porterà un calo termico a iniziare da lunedì su alcune regioni. Da martedì temperature in ulteriore lieve calo nelle zone colpite dal maltempo mentre i venti di caduta porteranno degli ulteriori aumento lungo l'Adriatico e al Sud. Tra mercoledì e giovedì la diminuzione seppur contenuta si estenderà al resto della penisola.

Non sarà un calo sensibile ma ci riporterà in linea con le medie per la seconda decade di ottobre anche se localmente qualche valore sopra media potrà ancora registrarsi.

Nel dettaglio:

Lunedì, nuvolosità più compatta e anche le prime piogge determinano un lieve calo al Nord con temperature che rientrano nelle medie esclusa l'Emilia Romagna dove i valori saranno ancora molto miti. Altrove valori sopra media con punte di 25-26°C su Foggiano, fino a 28°C nelle interne sarde nord occidentali, 25°C in Campania e sul Cosentino.

Martedì, ulteriore lieve calo termico al Nord a causa del maltempo ma resta sopra media l'Emilia Romagna che a causa del garbino potrà far registrare ulteriori aumenti con punte anche di 26°C. Un leggero calo è previsto invece in Toscana e parzialmente sul lazio.

Ancora molto mite altrove con ulteriori aumenti lungo l'adriatico, soprattutto in Puglia dove si potranno raggiungere anche i 28°C.

Mercoledì, il transito della perturbazione atlantica sul resto della Penisola determina una lieve e generale diminuzione delle temperature con valori che si riallineano con le medie al Nord, sulla Sardegna, le regioni tirreniche e la Sicilia.

Restano sopra media ancora il medio e basso Adriatico e la Calabria con punte fino a 26°C.

Giorni successivi: lieve diminuzione anche sul medio Adriatico e in Calabria con un Italia quasi tutta in linea con le medie eccetto scarti leggermente positivo ancora sulla Puglia.