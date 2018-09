Temporali e piogge ancora sulla penisola, ma le temperature restano alte

SITUAZIONE METEO, VORTICE MEDITERRANEO IN AZIONE - Come nelle attese un vortice ciclonico è andato approfondendosi nel cuore del Tirreno, dove da diverse ore sono in azione ammassi temporaleschi molto intensi.

Intorno al minimo di bassa pressione posizionato sul Tirreno centro-meridionale ruotano sistemi nuvolosi che interessano soprattutto Isole Maggiori, dove si sono avuti rovesci e temporali sparsi, ma anche parte del Centrosud, in particolare tra Lazio e Abruzzo.

PROSSIME ORE ROVESCI E TEMPORALI ANCHE FORTI, PREVISIONI - Nelle prossime ore instabilità in nuova accentuazione dell'instabilità su gran parte del Centrosud e Isole Maggiori con rovesci e temporali sparsi.

I fenomeni saranno molto localizzati ma a tratti di forte intensità, con nubifragi non esclusi.

Le aree più a rischio: Sardegna, specie orientale, Sicilia e più in generale Sud Italia, Lazio e Abruzzo, in particolar modo a ridosso dell'Appennino.

Ai margini basse Marche, Umbria e Toscana sud-orientale con fenomeni decisamente più occasionali.

Tempo invece stabile al Nord.

Da segnalare anche venti a tratti forti a rotazione ciclonica sul Tirreno, sui Canali tra le Isole Maggiori e in Sardegna, specie orientale, qui con mari molto mossi o localmente agitati.

VORTICE INSISTE ANCHE VENERDI' - Anche la giornata di venerdì' il vortice ciclonico mediterraneo sarà in azione, pur in fase di lento indebolimento e spostamento verso Sud.

Avremo dunque nuova instabiltà grossomodo nelle stesse zone: piogge e temporali anche forti in primis su Sicilia e Sardegna, ma localmente anche al Sud peninsulare e tra Lazio e Abruzzo, sebbene qui l'instabilità sarà soprattutto diurna e con maggiore frequenza di temporali a ridosso dell'Appennino.

Qualche fugace fenomeno anche tra Marche, Umbria e Toscana meridionale.

Soleggiato al Nord, sebbene tra sera e notte si addosserà un fronte dal Nord Europa sulle Alpi, con nubi in aumento e qualche debole precipitazione.

CLIMA SEMPRE CALDO - Le temperture si manterranno generalmente superiori alle medie del periodo con clima caldo e piuttosto afoso, con massime in genere tra 25°C e 30°C, punte persino superiori al Nord e Toscana interna.