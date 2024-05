Tentato Furto in Via Tiburtina: Ladri in Fuga sulla Grondaia, Uno Arrestato

Furto sventato dalla polizia in via Tiburtina: un uomo è stato arrestato, l'altro è riuscito a scappare

Questa mattina, un furto in un appartamento di via Tiburtina è stato sventato grazie all'intervento tempestivo della polizia. I ladri, sorpresi all'interno della casa, hanno tentato una rocambolesca fuga calandosi dalla finestra aggrappati a una grondaia. Uno di loro è stato catturato e arrestato, mentre l'altro è riuscito a far perdere le sue tracce.

L'allarme è stato dato dal proprietario dell'abitazione, che ha notato una tapparella chiusa che lui aveva lasciato aperta a metà. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato due uomini all'interno dell'appartamento, intenti a mettere a soqquadro gli ambienti e a raccogliere oggetti di valore pronti per essere portati via.

I ladri hanno tentato di fuggire attraverso la finestra, ma la polizia è riuscita a intercettarne uno, un 31enne di Pescara, che è stato immediatamente arrestato. L'altro complice è riuscito a scappare e attualmente è ricercato.

Grazie alla prontezza della polizia e all'allarme del proprietario, il furto è stato sventato e la maggior parte degli oggetti di valore è stata recuperata.