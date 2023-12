Tentato Raggiro agli Anziani: Carabinieri Allontanano Due Sospetti con Foglio di Via

Numerose segnalazioni al numero di emergenza 112 hanno portato i carabinieri della stazione di Roccaraso a intervenire e indagare su presunti tentativi di truffa ai danni di anziani. Gli abitanti del luogo avevano segnalato telefonate ingannevoli durante l'ora di pranzo, in cui i truffatori si spacciavano al telefono per colleghi o amici dei figli o nipoti degli anziani, chiedendo denaro.

In risposta alle segnalazioni, i militari hanno intensificato i controlli nel centro abitato del borgo montano, individuando un'auto con a bordo due individui provenienti dal Napoletano e con precedenti penali legati a truffe ai danni degli anziani. In seguito alle indagini, è stato emesso un foglio di via obbligatorio per entrambi i sospettati, che sono stati allontanati dalla zona.