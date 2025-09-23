Teramo, caos a Castrogno: detenuto aggredisce tre agenti, trovati cellulari in cella

Momenti di tensione nell’istituto penitenziario teramano: un detenuto colpisce tre poliziotti, mentre in distinte operazioni rinvenuti quattro telefoni cellulari.

Attimi di violenza si sono registrati all’interno del carcere di Castrogno, a Teramo, dove un detenuto extracomunitario si è scagliato contro tre agenti della Polizia penitenziaria. L’episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino: l’uomo, visitato poco prima in infermeria per un malore, avrebbe reagito con violenza al rientro in cella dopo aver preteso di utilizzare l’ascensore senza alcuna autorizzazione.

Nel corso dell’aggressione, uno degli agenti ha riportato una testata al volto e diverse escoriazioni alle braccia, venendo trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino con una prognosi di undici giorni. Gli altri due poliziotti coinvolti hanno subito contusioni e graffi in varie parti del corpo.

A denunciare l’accaduto è stato il segretario provinciale del Sappe Teramo, Giuseppe Pallini, che ha espresso vicinanza agli agenti feriti e ringraziato il personale del carcere per essere riuscito a ristabilire l’ordine con tempestività. Pallini ha sottolineato la gravità di episodi simili, che mettono in luce le difficoltà quotidiane affrontate dal corpo di polizia penitenziaria.

Nelle stesse giornate, inoltre, in quattro diverse operazioni di controllo all’interno della struttura sono stati rinvenuti altrettanti telefoni cellulari, segno delle criticità legate alla sicurezza negli istituti di pena.

Il segretario regionale del Sappe Abruzzo, Giuseppe Ninu, ha evidenziato come la situazione nel carcere di Castrogno resti “delicata e ad alto rischio”, ma ha elogiato l’intervento del personale che, con professionalità e rapidità, è riuscito a contenere l’emergenza senza ulteriori conseguenze per agenti e detenuti.

Il caso riaccende il dibattito sulle condizioni degli istituti penitenziari italiani, dove sovraffollamento, carenze di organico e continue aggressioni agli operatori della sicurezza vengono denunciati con sempre maggiore frequenza dai sindacati di categoria.