Teramo sotto il Forte Vento: 25 Interventi dei Vigili del Fuoco

Notte di lavoro per le squadre di soccorso a causa delle condizioni meteorologiche avverse

La provincia di Teramo ha vissuto una notte di intensa attività per i vigili del fuoco, chiamati all'azione a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, in particolare del forte vento che ha colpito la zona. Nel corso della notte, circa 25 interventi sono stati effettuati, e numerosi altri restano in lista d'attesa per essere svolti.

I principali compiti svolti dalle squadre di vigili del fuoco sono stati il taglio di alberi e la rimozione di rami e altri elementi pericolanti. Inoltre, sono stati chiamati ad affrontare incendi di sterpaglie che si sono sviluppati in diverse zone, tra cui Varano di Teramo e Bisenti. In quest'ultimo caso, le fiamme hanno raggiunto un capannone agricolo, causando il danneggiamento di attrezzi e strutture.

Le operazioni di spegnimento degli incendi sono state particolarmente complesse a causa dell'azione del forte vento, che ha favorito la rapida propagazione delle fiamme. Tra i comuni più colpiti dal vento vi sono Silvi, Pineto ed Atri.

Un'attenzione particolare è stata rivolta alla rimozione di elementi pericolanti, come alberi e rami caduti sulle strade. La zona di Silvi ha subito un danno significativo, con parti di via Roma (statale Adriatica) bloccate a causa della caduta di alberi e di elementi di rivestimento della facciata di un hotel di notevole altezza.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente lungo le strade coinvolte dall'emergenza, utilizzando autogru, autoscale e motoseghe per rimuovere gli alberi caduti e ripristinare la viabilità. Per affrontare l'ampio spettro di sfide, i vigili del fuoco hanno richiamato in servizio personale aggiuntivo, ottenendo il supporto di squadre di protezione civile e aziende messe a disposizione dai comuni coinvolti e dalla provincia di Teramo.