Terremoto Devastante in Afghanistan: Migliaia di Vittime e Danni Catastrofici

Quella che sembrava inizialmente una situazione sotto controllo si è rapidamente trasformata in una tragedia di proporzioni devastanti. Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito la zona occidentale dell'Afghanistan il sabato mattina alle 9:12 ora italiana, causando distruzioni su vasta scala. La seconda scossa ha avuto un epicentro situato a circa 20 chilometri dalla città di Herat, una metropoli densamente popolata con oltre 3 milioni di residenti.

Purtroppo, almeno 12 paesi nella provincia montuosa circostante sono stati ridotti letteralmente in rovina a causa del sisma. Attualmente, le autorità riportano oltre 2.000 morti, ma è prevedibile che questo numero tragico aumenti con il passare delle ore, con il timore che le vittime possano superare le 3.000. Le operazioni di soccorso sono in corso e si stanno mobilitando risorse da tutto il mondo per fornire aiuti urgenti. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inviato una dozzina di ambulanze per prestare assistenza medica nei momenti critici.

La comunità internazionale rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti su questa catastrofe e prega per il benessere delle vittime e il successo delle operazioni di soccorso in corso.