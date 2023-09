Terremoto a Napolidurante il TgR Campania [VIDEO]

La città di Napoli è stata scossa da una nuova e spaventosa scossa di terremoto nella giornata di ieri, causata dai movimenti tellurici nella zona dei Campi Flegrei. Questo evento sismico non ha solo agitato la città partenopea, ma ha avuto un impatto evidente anche negli studi Rai.

Un video che mostra il terremoto in diretta durante il Tgr Campania è diventato virale, ma non è stato l'unico a condividere la sua esperienza. Anche Marco Liorni, conduttore del programma Rai 1 "Reazione a Catena," ha raccontato di aver avvertito la scossa durante le registrazioni del programma.

Liorni ha condiviso la sua testimonianza dell'accaduto con i fan del programma, suscitando l'interesse e l'attenzione di coloro che erano curiosi di sapere cosa fosse accaduto. La paura e l'emozione devono essere state palpabili in quei momenti di tensione durante la registrazione dello show.

L'episodio sottolinea come i terremoti possano colpire inaspettatamente e mettere alla prova la resilienza delle persone anche in situazioni apparentemente normali come la registrazione di un programma televisivo. La sicurezza e la preparazione per affrontare questi eventi rimangono priorità in aree sismiche come Napoli.