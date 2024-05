Terrore: Poliziotto Accoltellato, Gravi Condizioni

Nella notte, presso la stazione di Lambrate a Milano, si è consumato un violento attacco che ha lasciato la città in sospeso. Un agente di polizia è stato colpito ripetutamente da fendenti mentre interveniva su un caso di aggressione. Il sospetto, un uomo di 37 anni di nazionalità marocchina, è stato immediatamente immobilizzato dopo aver ferito gravemente il vice ispettore, Christian Di Martino, di 35 anni. La situazione è precipitata quando l'aggressore ha afferrato un coltello, infliggendo ferite gravi alla schiena del poliziotto.

Il vice ispettore è stato prontamente trasportato all'ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per fermare una pericolosa emorragia. Nel frattempo, il sospettato è stato arrestato e si trova ora sotto custodia delle autorità. Questo incidente ha scatenato un'ondata di preoccupazione tra i cittadini e i membri delle forze dell'ordine.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso il suo profondo dispiacere per l'accaduto e segue attentamente l'evolversi delle condizioni di salute del vice ispettore. Il Viminale ha confermato che Piantedosi è in costante contatto con il capo della polizia, assicurando che il suo pensiero e sostegno siano rivolti alla famiglia e ai colleghi del poliziotto ferito. La città rimane in apprensione, mentre si spera in una pronta ripresa dell'agente coinvolto in questa tragica vicenda.