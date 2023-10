Terrorizza la Farmacista con la Forbice e Ruba 300€, Beccato nella Casa Abbandonata

L'uomo è stato catturato dalla polizia poco dopo aver compiuto una rapina in una farmacia, armato solamente di un paio di forbici. L'arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri grazie all'intervento delle forze dell'ordine, tra cui la Squadra Mobile e il Reparto Prevenzione Crimine, che hanno identificato il criminale in un uomo di 56 anni, già noto alle autorità per reati precedenti.

L'allarme è stato dato dal personale della farmacia, che ha immediatamente contattato le forze dell'ordine dopo la rapina, fornendo loro dettagliate descrizioni dell'individuo e la direzione in cui si era allontanato. L'uomo aveva occultato il volto con un passamontagna e minacciato i dipendenti con un paio di forbici, costringendoli a consegnargli il registratore di cassa contenente quasi 300 euro.

Le autorità hanno iniziato una ricerca intensiva dell'area circostante, concentrandosi sulle strutture abbandonate nella zona di Portanuova, dove si è verificato il crimine. Il sospettato è stato individuato in una delle edificazioni dismesse situate in via Tavo. La sua identificazione è stata agevolata dal fatto che corrispondeva alla descrizione fornita dai testimoni, nonché dal fatto che soffrisse di problemi di deambulazione, come segnalato dai presenti.

Durante la perquisizione, la polizia ha scoperto gli indumenti che l'uomo aveva indossato durante la rapina, che aveva cercato di gettare via tra i rifiuti. Tra questi, erano presenti i pantaloni, la felpa e il passamontagna. Inoltre, durante l'arresto, sono stati recuperati i soldi che il rapinatore aveva sottratto dal registratore di cassa della farmacia. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di rapina aggravata e ora dovrà rispondere delle sue azioni di fronte alla giustizia.