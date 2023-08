Trabocchi Mob: Un'Iniziativa di Mobilità Sostenibile e Accessibile per Esplorare la Costa

Si è lanciata alla quinta edizione l'iniziativa "Costa dei Trabocchi Mob", un progetto innovativo che mira a rendere la magnifica costa tra Ortona e San Salvo, in provincia di Chieti, un'area facilmente esplorabile attraverso modalità di trasporto sostenibili e alternative all'auto privata. Questo ambizioso programma offre opzioni di spostamento come biciclette, autobus e treni, promuovendo al contempo l'accessibilità per tutti i tipi di viaggiatori, compresi quelli con esigenze di mobilità speciali.

Una delle novità di quest'anno è il progetto "Bike to Coast for everyone", che si inserisce nell'ottica di un turismo aperto a tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche. In collaborazione con la Regione Abruzzo, i Comuni, Anfass e Legambiente, questo progetto offre servizi integrati e attrezzature adatte alle persone con disabilità fisiche e sensoriali. Le spiagge attrezzate, i bagni, i lettini adeguati e le biciclette speciali consentono a tutti di godere appieno delle bellezze della costa abruzzese.

L'entusiasmo per questa iniziativa è stato condiviso in occasione di una conferenza stampa tenutasi a Torino di Sangro, dove è stata presentata la campionessa italiana di ciclismo paralimpico Lorena Ziccardi. La sportiva ha potuto testare di persona le nuove hand-bike messe a disposizione dal progetto.

Il cuore del progetto si materializza nel sito web www.costadeitrabocchimob.it, dove i visitatori possono trovare informazioni dettagliate riguardo al servizio Bus&Bike, le fermate accessibili alle biciclette, i parcheggi di scambio e le linee bus e stazioni ferroviarie di riferimento. Gli orari dei trasporti sono consultabili su una piattaforma unificata, facilitando così la pianificazione dei viaggi. Inoltre, nelle bike station indicate è possibile noleggiare biciclette a tariffe agevolate per coloro che arrivano in treno o autobus.

Un'ulteriore opportunità di esplorazione è offerta dalla Rete Ciclabile dei Trabocchi, un sistema di strade secondarie a basso impatto di traffico veicolare che si snodano attraverso una varietà di paesaggi mozzafiato, tra colline, vigneti, riserve naturali e città d'arte. Con oltre 300 chilometri di percorsi ciclabili, questa rete offre una scoperta approfondita del territorio, con l'opzione di pedalare dalla Via Verde della Costa dei Trabocchi verso l'entroterra attraverso il sito web https://reteciclabiletrabocchi.it/.

Il progetto "Bike to Coast for everyone" è un segno tangibile di impegno per un turismo inclusivo, promuovendo esperienze di viaggio accessibili e memorabili lungo la Costa dei Trabocchi. Le biciclette speciali, tra cui E-Bike per disabili, tandem, tricicli e hand-bike, possono essere prenotate tramite il portale https://visitcostadeitrabocchi.it/bike-to-coast-for-everyone/ o al numero 3883823636.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un turismo più sostenibile e accessibile, aprendo le porte a esperienze autentiche e coinvolgenti lungo una delle coste più affascinanti d'Italia.