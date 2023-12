Traffico in Tilt a Pescara: Nuovi Cantieri e Asfaltature Aggravano la Circolazione

Il Comune di Pescara ha annunciato ulteriori interventi infrastrutturali nelle strade cittadine nei prossimi giorni, causando inevitabili disagi al traffico. Il sindaco Carlo Masci ha fatto il punto sulla situazione, evidenziando che i lavori in corso hanno portato ad un caos circolatorio, particolarmente concentrato nella zona sud di Pescara.

Con la chiusura della galleria di Francavilla e i lavori in corso su viale Primo Vere e via Andrea Doria, il traffico è giunto a un punto critico nella zona. Tuttavia, il centro e i Colli sono ora anch'essi interessati da lavori per nuove asfaltature, complicando ulteriormente la circolazione.

Il Comune ha risposto modificando la viabilità e annunciando un calendario di interventi. La polemica in città si è intensificata anche a causa del taglio di molti alberi, effettuato contemporaneamente ai lavori in corso.

Il sindaco Masci ha dichiarato che sono già stati completati lavori su diverse strade, tra cui via Gran Sasso, viale Muzii, via Ferrari, via Michelangelo, via Bramante, e via Falcone Borsellino (ancora da completare), dove è stata anche realizzata una pista ciclabile.

Masci ha annunciato ulteriori interventi urgenti, i primi dei quali riguardano via Rigopiano e il parcheggio di scambio di via Pasolini (a Zanni). Successivamente, saranno interessate via Regina Elena, via Verrotti e via Spaventa, con un investimento totale di 150mila euro.

Ulteriori lavori sono programmati nelle prossime ore e settimane, includendo via Salita Camerlengo, via Alcide De Gasperi, via del Circuito (per la riqualificazione dei marciapiedi), via Silvio Pellico e viale Kennedy.

Il sindaco ha riconosciuto che i disagi per gli automobilisti saranno inevitabili, ma ha sottolineato che non è possibile intervenire di notte a causa delle basse temperature. Le modifiche alla viabilità includono senso unico alternato, chiusure parziali e restringimenti della carreggiata in diversi tratti interessati dai lavori.