Tragedia a Rovigo: Madre Arrestata Dopo la Morte del Bambino di Tre Mesi

Un'atroce tragedia ha scosso la provincia di Rovigo, con la morte di un bambino di appena tre mesi e l'arresto della madre. La donna, di origine marocchina, è accusata di maltrattamenti gravissimi, poiché avrebbe scosso violentemente il piccolo, causandogli lesioni così gravi da portare alla sua tragica morte. La terribile vicenda ha portato all'arresto della madre la scorsa settimana, quando il bambino è deceduto all'ospedale di Padova.

I segni rilevati sul corpo del neonato sembrano corrispondere a quelli tipici della cosiddetta "sindrome del bambino scosso con trauma cranico abusivo". Secondo il referto ospedaliero, il bambino aveva subito "traumatismi cerebrali e midollari con encefalopatia ipossico-ischemica". Nonostante le gravi lesioni, la madre non è riuscita a fornire spiegazioni credibili alle autorità investigative.

Di fronte a tali indizi di colpevolezza, la Procura di Rovigo ha richiesto al giudice per le indagini preliminari la custodia cautelare in carcere per la donna. Durante l'interrogatorio di garanzia, la madre ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti. Attualmente, la Procura ha conferito l'incarico per l'esecuzione dell'autopsia sul corpo del piccolo, nell'ambito delle indagini volte a chiarire le circostanze della morte del neonato.