Tragedia a San Francesco al Campo: Papà e Nonni Disperati nel Tragico Incidente delle Frecce

Una famiglia è stata colpita da una tragica tragedia a San Francesco al Campo quando un velivolo delle Frecce Tricolori è precipitato durante il decollo e ha coinvolto un'auto con a bordo una bambina di 5 anni, i suoi genitori e il fratello di 12 anni. La bambina ha perso la vita nell'incidente, mentre i genitori e il fratello hanno riportato gravi ustioni.

Il papà, Paolo Origliasso, 49 anni, sotto shock, ha raccontato di come sia stato impossibile e disperato tentare di tirare fuori la figlia Laura dall'auto in fiamme. Nonostante i suoi sforzi eroici, le fiamme sono state più veloci e ha riportato ustioni alle mani nel tentativo di salvare sua figlia.

La famiglia Origliasso abita nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle ed era in viaggio verso casa quando l'incidente è avvenuto. Il figlio di 12 anni, Andrea, ha riportato ustioni di secondo grado sul 15% del corpo ed è stato ricoverato in rianimazione, mentre la madre, Veronica Vernetto, 41 anni, ha subito ustioni al braccio destro ed è stata trasferita al CTO.

La Procura di Ivrea ha annunciato che sono in corso accertamenti per determinare le cause dell'incidente, ma l'inchiesta si preannuncia lunga e complicata. Nel frattempo, il papà è stato dimesso dall'ospedale e si è recato a trovare il figlio 12enne, che inizia a risvegliarsi dalla sedazione precauzionale a cui è stato sottoposto. La famiglia è sotto shock per questa terribile tragedia.