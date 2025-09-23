Tragedia a San Vito Chietino: corpo di donna trovato sulla spiaggia

La vittima è stata rinvenuta senza vita a Calata Cintioni, indagini in corso: ipotesi malore, ma si attendono conferme dagli accertamenti medico-legali.

Momenti di sgomento a San Vito Chietino, dove poco dopo le 13 di ieri il corpo senza vita di una donna è stato trovato su un tratto di spiaggia in località Calata Cintioni. L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato la presenza del cadavere e hanno immediatamente avvisato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota, in attesa del completamento delle procedure di riconoscimento.

La zona è stata messa in sicurezza e presidiata dalla Capitaneria di Porto, affiancata dalle altre forze dell’ordine, che hanno avviato le prime verifiche. Al momento, l’ipotesi più accreditata resta quella di un malore improvviso, ma non si escludono altre possibilità: sarà l’esame medico-legale a chiarire le reali cause della morte.

Il tratto costiero di Calata Cintioni, conosciuto per le sue scogliere e le acque limpide, è particolarmente frequentato in questo periodo. Il ritrovamento ha suscitato grande impressione tra residenti e turisti, molti dei quali hanno assistito all’arrivo dei soccorsi.

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per risalire alle ultime ore della donna e verificare eventuali testimonianze. Solo al termine delle indagini sarà possibile ricostruire con esattezza quanto accaduto e dare risposte definitive su una tragedia che ha scosso l’intera comunità.