Tragedia alle Hawaii, 80 Morti: Incendi Devastanti Causano il Peggior Disastro Naturale Mai Visto

Le Hawaii si trovano a fronteggiare una crisi senza precedenti, con incendi che hanno causato devastazione su vasta scala. Le cifre dei danni sono sconvolgenti: oltre 80 persone sono state uccise e il numero dei dispersi si avvicina a mille. Questa catastrofe naturale ha superato i record storici e gettato l'intero ecosistema dell'arcipelago tropicale nell'incertezza.

L'incendio più distruttivo, noto come "Lahaina fire", ha colpito l'isola di Maui, causando un bilancio spaventoso di morti e danni. Questo rogo ha superato la triste cifra di 61 vittime causate dallo tsunami del 1960 a Hilo, dimostrandosi il peggiore disastro naturale mai registrato nell'archivio delle Hawaii.

L'emergenza è tutt'altro che risolta, poiché il numero di dispersi si mantiene elevato e le ricerche delle case e delle zone costiere non sono ancora state completate. Le vittime potrebbero essere intrappolate all'interno delle abitazioni o costrette a cercare rifugio in mare per sfuggire alle fiamme. Squadre di soccorso, supportate da cani addestrati, stanno cercando i cadaveri nelle zone colpite. Nel frattempo, quasi 1.500 persone sono state ospitate nei rifugi di emergenza.

Le controversie sono sorte riguardo alla mancata prevenzione e alla gestione inefficiente dell'emergenza. L'azienda elettrica Hawaiian Electric è finita sotto i riflettori per non aver adottato misure preventive come lo spegnimento della corrente nelle aree a rischio, pratiche già utilizzate in altri Stati, inclusa la California, dopo i tragici incendi del 2017-2018.

Le decisioni e le azioni intraprese dalle autorità prima, durante e dopo gli incendi sono ora sotto inchiesta, guidata dall'attorney general delle Hawaii Anne Lopez. Nonostante il cambiamento climatico sia stato identificato come il principale colpevole dell'aumento di incendi devastanti, le mancanze nella gestione e nella preparazione delle autorità locali stanno emergendo come fattori critici.

L'uragano Lane, avvenuto cinque anni fa, aveva già alimentato incendi distruttivi nelle Hawaii, ma una relazione dello scorso anno aveva classificato il rischio di incendi come "basso". Ora, il "Lahaina fire" ha causato la distruzione di migliaia di acri di terreno e danneggiato o distrutto oltre 2700 edifici residenziali.

Il percorso verso la ricostruzione sarà lungo e costoso, con stime che indicano almeno 5,5 miliardi di dollari necessari per ripristinare l'isola di Maui. Tuttavia, prima della ricostruzione, la priorità è fornire cibo, acqua, farmaci e beni di prima necessità. L'attenzione si sta concentrando anche su gesti di solidarietà, come la donazione di 100 milioni di dollari da parte di Jeff Bezos e Lauren Sánchez. Mentre le iniziative di aiuto si moltiplicano, i residenti di Lahaina stanno lentamente tornando alle loro case, confrontandosi con la devastazione ma trovando conforto nella sicurezza di amici e vicini.